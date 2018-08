La Repubblica svela le cifre del rinnovo di Zielinski col Napoli e della relativa clausola rescissoria: "La società ha deciso di blindarlo. La clausola rescissoria da 65 milioni di euro, infatti, non rappresenta certo un ostacolo per le big europee, quindi si deve solo ratificare il nuovo accordo che è stato imbastito in estate: ci sono stati diversi contatti tra il presidente De Laurentiis e l’entourage di Zielinski. Il giocatore firmerà un prolungamento fino al 2023 con ingaggio raddoppiato (sarà superiore ai 2 milioni di euro) e una clausola rescissoria che - come Koulibaly - raggiungerà quota 100 milioni. Il diretto interessato, dal canto suo, ha sposato la causa Napoli e in mente ha un traguardo ambizioso: vuole raggiungere la doppia cifra e migliorare le sue medie realizzative. Si è fermato a sette gol nella scorsa annata e con il doppio guizzo al Milan ha già mandato un segnale forte.