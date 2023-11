Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico livornese è pronto per iniziare nuovamente la sua avventura sulla panchina azzurra, dieci anni dopo l'ultima volta. Per lui un contratto di 7 mesi per poco più di un milione (bonus inclusi). Spunta, però, una doppia clausola. Infatti, come riportato da Tuttosport, qualora il Napoli dovesse vincere lo scudetto o raggiungere la semifinale di Champions scatterebbe il rinnovo automatico.