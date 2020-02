A Napoli è riesploso l'entusiasmo attorno alla squadra allenata da Rino Gattuso. La testimonianza è il grande afflusso sin dalle prime ore del mattino nei rivenditori autorizzati dei biglietti per il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona del prossimo 25 febbraio.



Si apriva infatti oggi la fase di vendita libera dei tagliandi, con solamente un migliaio di biglietti ancora a disposizione per le curve (la gran parte erano riservati agli abbonati e ai Napoli club) e i restanti per gli altri settori dello stadio, con costi dai 70 ai 150 euro nei "Distinti". Secondo gli ultimi aggiornamenti dal sito Ticketone, i tagliandi vengono definiti esauriti o in via di esaurimento in ogni zona del "San Paolo".