Dopo l'addio di Insigne i tifosi del Napoli non vogliono perdere un altro punto di riferimento, ovvero Koulibaly. Il contratto del difensore senegalese scadrà tra solo un anno e oggi si inizia a prospettare lo scenario dell'addio.



Il rinnovo è tutt'altro che semplice, dato che Koulibaly guadagna oltre 6 milioni di euro netti e la politica societaria imporrebbe una decurtazione dello stipendio (visto il tetto massimo a 3,5 milioni). De Laurentiis e Koulibaly si sono parlati. Presto potrebbe esserci un incontro anche con Fali Ramadani, agente del giocatore, nel caso in cui un club interessato e interessante per il difensore senegalese (come il Barça) dovesse presentarsi per accontentare tutti. Lo riporta il Corriere dello Sport.