Questo potrebbe finalmente essere l'anno di Meret. Non ha avuto tantissimo spazio, complici gli infortuni, complice la necessità di schierare un portiere più esperto come Ospina in un momento delicato. Ora però tutto può cambiare, nelle due amichevoli abruzzesi è partito entrambe le volte dal primo minuto.



In questo momento si pensa anche al futuro di Meret. Giuntoli ha parlato al telefono con il suo procuratore, Federico Pastorello. Sul piatto c'è un rinnovo del contratto visto che quello attuale lega il portiere ex Spal e Udinese al Napoli fino al 2023. Magari con un leggero ritocco verso l'alto dato che Meret percepisce appena 1 milione di euro a stagione.