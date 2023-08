Un tira e molla lunghissimo quello che riguarda Piotr Zielinski nell'ultimo mese. Niente da fare per Maurizio Sarri che non è riuscito a portarlo alla Lazio, ce la stava quasi per fare invece l'Al-Ahli che aveva messo sul piatto oltre 30 milioni di euro di cartellino. Un ingaggio faraonico, ben 16 milioni di euro a stagione per il polacco. Ma non se ne fa nulla, Zielinski è deciso a restare ancora in azzurro.





RIFIUTA L'ARABIA - Mancavano veramente i dettagli e lo stesso Zielinski sembrava essersi convinto ad accettare la ricca proposta dall'Arabia Saudita. Ecco il colpo di scena, la nuova inversione di marcia. Il centrocampista vuole proseguire la sua avventura con il Napoli anche al servizio di Rudi Garcia rifiutando così il trasferimento all'Al-Ahli. Ora però si deve pensare al futuro perché c'è un contratto che scadrà tra meno di 10 mesi e la volontà è quella di rinnovare. Niente da fare per quei 4,5 milioni che percepisce ora, il nuovo ingaggio sarà dimezzato. Una vera e propria dichiarazione d'amore da parte di Zielinski che ha detto no al famoso "vil denaro" scegliendo con il cuore la città, la squadra che lo ha consacrato negli ultimi anni.