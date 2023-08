Ilha virtualmente chiuso il colpodopo una trattativa lunga ed estenuante con ilchiusa per 35/36 milioni di euro, poco meno della clausola rescissoria da 40 milioni. Il corteggiamento era infatti partito oltre 3 mesi fa e nell'ultimo mese si è andati avanti a colpi di contatti, rilanci e offerte, ma alla fineè riuscito a chiudere l'ennesimo super-colpo di grandissima prospettiva da regalare a Rudi Garcia per puntare alla conferma dello scudetto sul petto delle maglie azzurre. IOnésimo Sanchez, allenatore delle giovanili del Celta, lo aveva paragonato in gioventù al centrocampista ex-JuveRispetto al tedesco l'evoluzione del galiziano è stata leggermente più offensiva, sebbene i tempi di inserimento in area siano rimasti invariati.sia nelle letture difensive che offensive, ma potrebbe tranquillamente giocare anche nei tre giocatori alle spalle della prima punta.Rudi Garcia avrà quindi a disposizione un'arma tattica importantissima da inserire però in un reparto che ha vissuto l'anno scorso di un equilibrio importantissimo con il triocon quest'ultimo più libero di avanzare da trequartista aggiunto.più fisico e più importante dal punto di vista difensivo. Secondo Rudi Garciapotrebbe fare anche la mezzala, ecco, con l'arrivo di Gabri Veiga questa possibilità per l'italiano è destinata a sfumare, mentre chi con il suo arrivo è sempre più destinato a lasciare Napoli è Diego