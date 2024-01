Napoli, come giocherà Ngonge: Politano e non solo, quante scelte a destra

Cyril Ngonge è ormai prossimo a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli: il belga, che ha svolto oggi le visite mediche con gli azzurri a Villa Stuart, potrebbe aggregarsi alla squadra di Mazzarri già in Arabia Saudita in caso di conquista della finale. Ma vediamo come il tecnico toscano potrebbe impiegare il suo nuovo giocatore, costato circa 20 milioni di euro.



RUOLO E TITOLARITA' - Ngonge ci ha abituati a stazionare prevalentemente sulla destra, nella posizione che è di Politano, ovvero uno dei giocatori più in forma e a segno su rigore anche nell'ultima vittoria contro la Salernitana. Ngonge può essere impiegato anche a ridosso della punta, come Kvaratskhelia, ma la sensazione è che sia una valida alternativa all'esterno romano, almeno in partenza, per poi magari puntare al sorpasso nelle gerarchie in corso d'opera.



E LINDSTROM? - A questo punto si riducono ancora gli spazi per Jesper Lindstrom, l'acquisto più oneroso del mercato estivo arrivato dall'Eintracht Francoforte. Il danese rappresenta un assoluto mistero, la sensazione è che Mazzarri non ci punti molto.