Napoli, come può cambiare l'attacco: dall'offerta araba per Lukaku al rilancio per Bonny

CHI PARTE?

Chiaramente, per un numero di nuovi innesti che varia dai 3 ai 4 a seconda delle opportunità, in casa Napoli si stanno già programmando delle uscite per fare cassa ma soprattutto per consentire ai calciatori meno utilizzati durante la gestione di Antonio Conte di trovare più spazio e più occasioni di mettersi in mostra. Uno di questi è Giovanni Simeone (in campo per poco meno di 400 minuti nell'ultima stagione), che ha diversi estimatori in Serie A e in Spagna. Oltre al Torino, negli ultimi giorni si è fatto sotto il neopromosso Pisa di Alberto Gilardino, che sogna di riportare in Toscana un Simeone a distanza di oltre 30 anni dall'esperienza in maglia nerazzurra di papà Diego. Sempre i granata, coi quali è in ballo una trattativa per Vanja Milinkovic-Savic, sono sulle tracce di Cyril Ngonge. Almeno per ora, non risultano concrete le possibilità in uscita per Giacomo Raspadori, che piace parecchio alla Lazio e a Maurizio Sarri.