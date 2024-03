Napoli, come sta Osimhen: le ultime in vista dell’Inter

Victor Osimhen è l'incognita più grande che si porta dietro in questi giorni il Napoli in vista del match di domani contro l'Inter. A San Siro con i nerazzurri sarà tanto difficile quanto importante, c'è una rincorsa Champions tutta da fare. Complicato ma ancora non impossibile centrare il quarto o quinto posto in campionato. Calzona dovrà fare i conti, appunto, con il problema Osimhen perché il centravanti nigeriano è uscito malconcio dal match di Champions League contro il Barcellona. Dopo martedì, infatti, per lui un affaticamento muscolare che ieri non lo ha fatto allenare in gruppo.



L'ALLENAMENTO DI OGGI - Ultima seduta d'allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno per il Napoli. Ecco il report della sessione odierna sul sito ufficiale del club: "La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico tattico. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo e successivamente ha svolto parte di seduta in gruppo".



CONTRO L'INTER - Buone notizie rispetto a ieri per Calzona. Osimhen, salvo sorprese, partirà con la squadra direzione Milano. Dopodiché nella giornata di domani il tecnico azzurro deciderà se lanciarlo in campo dal primo minuto oppure farlo partire dalla panchina con Simeone titolare al suo posto nel tridente azzurro.