Gli Ultras 72' emanano un comunicato per ricordare e invitare tutti a lasciare le scale libere come da protocollo.



Per evitare che il panico prenda il sopravvento, in un eventuale allarme dettato dalle scosse del bradisismo.#ForzaNapoliSempre #NapoliRealMadrid pic.twitter.com/O8CCmwEcGl — Matteo Sorrentino (@MatteoSorrenti) October 3, 2023

Il terremoto adi ieri sera ha allarmato non solo le autorità, ma anche i tifosi partenopei con diversi gruppi ultras che si stanno prodigando per "organizzare" la presenza allo stadio in caso di nuove scosse. In particolare il gruppo 1972 ha invitato tutti i tifosi presenti allo stadio di rispettare i protocolli lasciando libere le scale e sottolineando che il panico che si può scatenare è il pericolo più grande.