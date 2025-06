Napoli, comunicato ufficiale sul mercato: messaggio ai media

Cristian Giudici

19 minuti fa



Il Napoli lancia un messaggio particolare sul calciomercato, per evidenziare l'unità d'intenti tra tutte le componenti del club: proprietà, dirigenza e tecnico.



IL COMUNICATO - Il Napoli ringrazia i Giornalisti, i capi redattori e i direttori di tutti i media per l’attenzione verso la società. Ci teniamo a sottolineare che è sempre ed unicamente il NAPOLI che fa il mercato e non unilateralmente Il Presidente o il Direttore Sportivo o l'Allenatore. De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte, ma è il NAPOLI CHE FA IL MERCATO.