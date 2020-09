Il Napoli è in attesa della cessione di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è diretto al Manchester City, ma l'accordo tra il club inglese ed il Napoli ancora non c'è. Quella di Koulibaly rappresenta una cessione importante per far cassa e per sbloccare i movimenti nel reparto arretrato.



Con l'addio di Koulibaly il Napoli potrà tentare l'affondo per ben due giocatori. Si tratta di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, che costa almeno 30 milioni di euro e rappresenterebbe l'identikit ideale per il 4-2-3-1 che sta provando Gattuso in questi giorni a Castel di Sangro. Oltre Veretout servirebbero altri 40 milioni per strappare Jeremie Boga al Sassuolo. Lo riporta l'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport.