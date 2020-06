Tra i giocatori in uscita in casa Napoli c'è sicuramente Kalidou Koulibaly. Sono già spuntati i primi indizi per un suo addio, ma il Napoli non starà di certo a guardare e non mollerà la presa su quello che resta tra i primi difensori al mondo.

De Laurentiis chiede ancora 100 milioni di euro e nel momento in cui dovessero essere accontentate le sue richieste saprà già come reinvestire tale cifra. Ne parla oggi Tuttosport:



I GIOCATORI - I prescelti per potenziare il Napoli della prossima stagione sono Gabriel Magalhaes, 22enne centrale difensivo brasiliano del Lille; Victor Osimhen, 21enne centravanti nigeriano del Lille, però solo se il club transalpino accetterà anche Ounas come contropartita tecnica; Everton Sousa Soraes, 24 anni, talentuoso brasiliano del Gremio di Porto Alegre, di professione esterno offensivo.