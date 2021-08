Il Napoli è pronto a cedere Manolas all'Olympiacos e, coi soldi del greco, andare a chiudere per il terzino sinistro, che è stato individuato in Reinildo, laterale mancino del Lille, in scadenza di contratto tra 10 mesi. Al posto di Manolas, invece, arriverebbe un giocatore in prestito, come Rugano o Senesi, secondo il Corriere dello Sport.