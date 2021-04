Il Napoli è al bivio. Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di qualificazione alla prossima Champions League il presidente De Laurentiis può richiamare in panchina Sarri.



Sul mercato in uscita verrebbe sacrificato solo Koulibaly. In entrata il ds Giuntoli sta seguendo il terzino sinistro Junior Firpo del Barcellona e il giovane difensore centrale Perr Schuurs dell'Ajax. Sul fronte rinnovi c'è da discutere quello di Lorenzo Insigne, il cui contratto scadrà a giugno 2022.