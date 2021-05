La prossima si preannuncia una stagione ricca di emozioni. Il ritorno di Mourinho in Italia (allenerà la Roma) ha già dato una bella scossa e ci si aspetta una Serie A entusiasmante.



Tra i diversi club che dovranno rispondere a questo innesto c'è il Napoli. Oltre i contatti con Spalletti spunta anche un'idea per il ritorno ai piedi del Vesuvio dell'ex direttore Pierpaolo Marino, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno. Ipotesi non concreta ma che cambierebbe sicuramente parecchie dinamiche in casa Napoli.