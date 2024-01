Napoli, concorrenza al Milan: retroscena su David e occhi su Zirkzee

Il futuro del Napoli dipende da Victor Osimhen, sia sul piano tecnico che su quello economico. Il nigeriano ha ottenuto il massimo dal rinnovo di contratto e con i soldi della cessione che avverrà in estate, De Laurentiis vuole rinforzare la squadra.



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'unica certezza è che il presidente punterà a un top in attacco. L'estate scorsa era stato fatto più di un sondaggio con il Lille per Jonathan David, che piace ancora per caratteristiche, guadagna circa un milioni di euro a stagione e ha il contratto in scadenza nel 2025. Il prezzo potrebbe essere più basso dei 50 milioni che chiedevano i francesi 6 mesi fa.



Il nome che stuzzica di più però è Victor Boniface del Bayer Leverkusen, che dopo la grande stagione che sta facendo vale almeno 40 milioni di euro: guadagna 1,1 milioni di euro annui e ha il contratto fino al 2028, ma per i tedeschi sembra incedibile. Il Napoli, dopo l'addio di Osimhen, potrà sedersi e trattare. Infine occhi pure su Joshua Zirkzee del Bologna, per il quale il Milan è già in prima fila. E attenzione a Santiago Gimenez del Feyenoord, che vale 50 milioni di euro.