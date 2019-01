Il futuro di Stanislav Lobotka può essere in Inghilterra e non al Napoli, perché il centrocampista slovacco del Celta Vigo avrebbe avuto già dei contatti con l'Everton. Le10Sport fa sapere che il trasferimento di Idrissa Gueye spingerebbe i Toffees a lanciare l'assalto decisivo per Lobotka.