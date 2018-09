Per il Napoli si sono avverate le peggiori previsioni possibili sulle condizioni del difensore Vlad Chiriches. Il centrale rumeno ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, come ha confermato la visita a Villa Stuart effettuata dal professor Mariani. Sarà necessario l'intervento chirurgico e i tempi di recupero saranno nell'ordine dei 6 mesi.



Al momento, Carlo Ancelotti rimane dunque con i soli Albiol, Koulibaly e Maksimovic a disposizione in quel ruolo, col giovane Luperto che, dopo essere stato adattato da terzino sinistro nel pre-campionato e nel match di campionato col Milan, parte inizialmente come quarta scelta. Secondo Sky Sport, infatti, il club di De Laurentiis non ha intenzione di guardare al mercato degli svincolati per colmare la lacuna lasciata da Chiriches.