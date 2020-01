Come raccolto da calciomercato.com, dopo la gara con la Fiorentina, Rino Gattuso si è confrontato con il suo gruppo. Al momento, non c'è aria di dimissioni per l'allenatore del Napoli, anche se dopo la partita, con la squadra che rischia la zona-retrocessione, il tecnico ha sentito necessario sentire la fiducia del suo gruppo.