Subito dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, Rino Gattuso e la squadra si sono confrontati nello spogliatoio del San Paolo. L'allenatore e i giocatori del suo Napoli hanno deciso di andare immediatamente in ritiro in vista della partita di Coppa Italia contro la Lazio in programma martedì alle 20.45. La decisione è stata confermata dallo stesso allenatore nelle interviste post-partita.







NAPOLI IN RITIRO - La squadra passerà già questa notte a Castelvolturno e da domenica mattina inizierà a preparare la prossima partita contro i biancocelesti. Il Napoli è atteso da due gare consecutive casalinghe, in coppa con la Lazio e in campionato contro la Juventus di Maurizio Sarri. Momento delicatissimo in casa Napoli: la squadra di Gattuso è dodicesima in classifica a 24 punti, a +10 sul terzultimo posto. Nelle ultime cinque di campionato con Gattuso in panchina, il Napoli ha raccolto quattro sconfitte e una vittoria (contro il Sassuolo). E subito dopo il ko con la Fiorentina è arrivata la decisione di allenatore e giocatori: ritiro immediato in vista della Lazio.