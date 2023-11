I minuti di Garcia ai piedi del Vesuvio sono oramai terminati, si attende solo l'annuncio dell'esonero del tecnico francese. Al suo posto De Laurentiis ha due nomi,. E prenderà la sua decisione, con ogni probabilità, nella giornata di oggi. Sembravano abbastanza chiare le idee del presidente del Napoli, ieri orientato - dopo l'incontro - ad ingaggiare il tecnico croato.- C'è stata, però, un'inversione di marcia.quel ritorno con i tanti ottimi ricordi a Napoli. Sono passati 10 anni dall'ultima volta.Si erano già sentiti durante l'ultima sosta e in quei giorni lo stesso Mazzarri diceva che a Napoli chiunque vorrebbe tornare sottolineando il suo rapporto stupendo con De Laurentiis.- La differenza nelle scelte del patron azzurro l'hanno fatta alcuni dettagli. A partire dal fatto chea lavorare da traghettatore fino al termine della stagione per condurre il Napoli almeno tra le prime quattro.e questo è un altro fattore che De Laurentiis tiene in considerazione, dato che avrà da pagare il resto dello stipendio di Garcia fino a giugno 2024. È tempo di voltare pagina, Mazzarri è sempre più vicino a diventare - per la seconda volta - il nuovo allenatore del Napoli.Domani sarebbe atteso nella sua cara vecchia Castel Volturno per dirigere il primo allenamento.