Il Napoli mette la freccia e prova a superare la concorrenza per Samuele Ricci. Il club di De Laurentiis ha avviato i primi contatti con l'Empoli per il centrocampista classe 2001 e vice capitano dell'Under 19, che in questa stagione ha totalizzato 21 presenze in campionato più una in Coppa Italia. Sul giocatore ci sono anche Cagliari, Fiorentina e Milan, ma non è escluso che se l'Empoli dovesse salire in Serie A Ricci possa rimanere in Toscana. Il Napoli accelera e ha già avviato i primi contatti, nel mirino degli azzurri c'è Samuele Ricci.