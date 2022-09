Alex Meret ha vissuto un'estate molto complicata. Il portiere ex Udinese e Spal è stato anche ad un passo dal trasferimento allo Spezia, con la consapevolezza di non rientrare nei primissimi pensieri del Napoli (alla ricerca di un profilo internazionale).



Alla fine Meret è rimasto e si è reso protagonista di un avvio di stagione eccellente. Lo scorso luglio Giuntoli ne annunciava il rinnovo, che però è slittato e non c'è stata ancora la firma. Il contratto del giocatore scadrà il prossimo 30 giugno 2023 e i contatti con il suo agente Pastorello si sono intensificati. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto uno stipendio fino al 2027 da 1,7 milioni netti annuali, quasi raddoppiando rispetto al milione di euro percepito attualmente. Lo riporta Tuttosport.