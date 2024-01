Napoli, contatti con Mangala: il punto

Il Napoli continua a pensare al mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il patron Aurelio De Laurentiis ha mantenuto i contatti con Orel Mangala, centrocampista in forza al Nottingham Forest. Gli azzurri hanno presentato un'offerta al giocatore, nel caso in cui fosse esercitato il riscatto, ma c'è ancora distanza tra domanda e proposta. I partenopei sono propensi a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. La Juventus rimane defilata nella trattativa, mentre rimane ancora timido l'interesse del Rennes.



Mangala è cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht e in seguito ha giocato per 5 stagioni allo Stoccarda, con un anno in prestito all'Amburgo. Successivamente si è trasferito nell'estate 2022 a titolo definitivo al Nottingham Forest e in questa stagione ha collezionato 19 presenze totali segnando un gol. Il classe '98 vanta 12 presenze con il Belgio.