Dopo Osimhen, il Napoli pianifica un altro colpo dal Lille, l'acquisto per circa 25 milioni di euro del difensore Gabriel Magalhaes. I due club sono in costante contatto e, al momento, la società francese ha messo in standby le altre proposte per il giocatore brasiliano. L'affare entrerà nel vivo soltanto quando sarà stata definita la partenza di Kalidou Koulibaly, che resta nel mirino di Manchester City e Manchester United.