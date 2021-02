La panchina di Gattuso non è delle più sicure, con i risultati e le prestazioni che non sono affatto soddisfacenti. Il tecnico calabrese dalla sua ha l'attenuante delle tante, troppe assenze e comunque il gruppo continua a seguirlo e a difenderlo.



De Laurentiis ha avuto già alcune chiacchierate per trovare eventualmente un sostituto di Gattuso. In questi giorni ci sono stati dei contatti frequenti tra il presidente del Napoli e Rafa Benitez. De Laurentiis gli ha chiesto di fare uno sforzo e accettare la proposta che prevede il ritorno immediato sulla panchina azzurra. Al momento lo spagnolo riflette perché l'idea di subentrare non lo convince. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.