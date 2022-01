e lo sguardo proiettato al futuro. La società guarda all'orizzonte e vede un mare di plusvalenze: da Ricci a Viti (e per il futuro occhio ad Asslani e Baldanzi).che dopo aver fatto i primi mesi di stagione da vice Marchizza per recuperare da un infortunio, ora sta giocando con più regolarità.- Dieci presenze e un assist contro il Genoa (decisivo per il pareggio finale) è il suo bilancio dopo il girone d'andata. Parisi arriva da una grande stagione in B l'anno scorso, a ottobre ha giocato la sua prima partita in Serie A e ora vuole continuare a dimostrare quanto vale, partita dopo partita. Intanto,. I rossoneri sono in contatto con l'Empoli per definire l'operazione Conti - dovrebbe essere a titolo definitivo, gli azzurri devono prima far uscire Fiamozzi per chiudere l'operazione - e stanno seguendo con attenzione anche il centrale 2002 Viti . Tra le idee c'è quella di provare a strappare un'opzione per uno dei due nell'affare Conti. Il Napoli ha avuto qualche colloquio con l'agente di Parisi ma non ha approfondito i discorsi.- L'Empoli però non ha necessità di vendere a gennaio, e la posizione del club è quella di tenersi stretti tutti i talenti, almeno fino alla fine della stagione., l'Empoli vuole valorizzarlo al massimo per non rischiare di venderlo subito senza avergli fatto mostrare prima tutto il suo potenziale. Poi, in estate se ne può parlare. Napoli, Inter e Milan sono avvertite.