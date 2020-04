Il futuro di Kalidou Koulibaly resta ancora un'incognita. È ancora da vedere se il difensore senegalese giocherà ancora a Napoli il prossimo anno. Nel frattempo il club azzurro si guarda attorno.



Il primo nome in lizza è quello di Robin Koch, difensore classe '96 attualmente in forza al Friburgo. Ci sono stati infatti già dei primi contatti tra Giuntoli e l'intermediario che rappresenta il giocatore in Italia. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno