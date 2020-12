Il futuro di Arek Milik è quello che suscita maggior curiosità. Dopo il mancato rinnovo e la mancata cessione nell'ultima sessione di mercato, il polacco ha l'ultima chance per riuscire ad essere tra i convocati della Polonia per i prossimi Europei 2021. Per arrivarci è necessario giocare, così il mese di gennaio sarà fondamentale per trovare una nuova squadra. Chi sembra essere emerso in maniera importante è l'Atletico Madrid. Diego Costa ha rescisso il contratto con i Colchoneros che sono così alla ricerca di un'altra prima punta.



I contatti tra l'entourage di Milik e l'Atletico Madrid sono frequenti e intensi e la strategia di Berta - ds degli spagnoli - è quella di raggiungere prima l'accordo con il giocatore e successivamente presentare l'offerta al Napoli. Settimana prossima i Colchoneros potrebbero velocizzare la trattativa, mentre il Napoli attende offerte ufficiali ed è disponibile a trattare per non perdere Milik a parametro zero. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.