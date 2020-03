Secondo La Gazzetta dello Sport: "Ancelotti ha chiamato De Laurentiis per sondare il terreno su Allan, il centrocampista nazionale brasiliano, che col tecnico ha conservato un ottimo feeling. Non ci sono stati veti, ma quella trattativa nella finestra invernale del mercato non si è conclusa. Le parti si sono lasciate con un «a risentirci», dunque quando riapriranno le contrattazioni - e con lo stallo attuale è difficile dare una data di inizio - da Liverpool potrebbe partire una nuova telefonata di Carletto. Ma è probabile che in quel caso non si parlerebbe solo di Allan. Infatti da quello che trapela dall’ambizioso club che vuol ritrovare prestigio, al Napoli oltre ad Allan sarebbe chiesto anche Kalidou Koulibaly. Che Ancelotti straveda per il difensore non c’è ombra di dubbio".