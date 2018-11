Secondo il Corriere dello Sport: "Edinson Cavani e Aurelio De Laurentiis: faccia a faccia. Una chiacchierata veloce però distensiva, molto affettuosa se vogliamo, andata in scena nei pressi dello spogliatoio del Napoli, in occasione della visita del Matador ai reduci del suo periodo azzurro. Un saluto, baci e abbracci, e poi il discorso del presidente. In sintesi: tengo a te, non ascoltare le chiacchiere. Parole affettuose sibilate al Matador, e soltanto a lui. Sebbene non guadagnerebbe dodici milioni a stagione come a Parigi, il Matador vivrebbe avvolto tra le braccia calde della città e del club. Sarebbe un eroe"