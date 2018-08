Secondo quanto riferito da La Nuova Sardegna il Cagliari non molla Lorenzo Tonelli. Ieri ci sarebbe stato un contatto tra Giulini e De Laurentiis che avrebbe dato l'ok per il trasferimento. Queste le cifre: 1,5 milioni per il prestito oneroso, 7,5 per il riscatto, ma i sardi proveranno a scendere a 6,5.