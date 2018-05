La scelta del Napoli per il portiere della prossima stagione continuerà a restringersi tra i nomi di Bernd Leno e Rui Patricio. Ieri, secondo quanto appreso da calciomercato.com, c'è stato un contatto in Lega Calcio tra il presidente De Laurentiis e l'agente Parisi che sta fungendo da intermediario per il portiere tedesco del Bayer Leverkusen. Il club delle aspirine vuole il pagamento della clausola da 28 milioni, ecco perchè gli azzurri stanno stringendo con lo Sporting Lisbona per Rui Patricio.