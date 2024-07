Napoli, Conte avverte: "C'è tanto lavoro da fare, serve una ricostruzione. Si parte da una situazione media"

GETTY

Antonio, direttamente dal ritiro di Dimaro-Folgarida ha rilasciato un'intervista al microfono della Rai: "Stiamo iniziando un percorso di ricostruzione, me ne sto rendendo conto e mi accorgo che c'è tanto lavoro da fare, non si parte da una situazione alta ma media. A volte la vittoria copre tante magagne, ma si deve essere obiettivi e capire dove migliorare per tornare competitivi e vincenti, così come nelle sconfitte si tengono comunque le cose buone e si butta ciò che si deve buttare. Nazionale? Ci sono situazioni con cui conviviamo da tempo, poi quando le cose vanno bene si fa finta di niente. Servono soluzioni sempre, nel bello e nel cattivo tempo. Scudetto? Anche quando si vince si devono fare sempre delle valutazioni per capire cosa si può migliorare, a volte la vittoria copre tante magagne, invece bisogna essere obiettivi e capire dove migliorare per continuare a essere competitivi e vincenti. Così come nella sconfitta devi essere bravo a tenere le cose buone e a buttare quello che si deve buttare.

C'è un vantaggio e uno svantaggio. Puoi lavorare tutta la settimana ma non fai una rosa competitiva come la Champions. Ma di sicuro serve una rosa buona, questo è fuori ogni dubbio. Il prossimo step è fare valutazioni in campo, capire chi rimane a Napoli e chi invece è giusto vada a giocare da altre parti".