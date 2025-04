Napoli, Conte: "Chi mi prende lotta per lo Scudetto. Faccio da garante ma non sono stupido, se non ci sono i mezzi". E si scaglia contro Castel Volturno

Il Napoli torna a vincere in trasferta dopo tre mesi e mette pressione all'Inter nella lotta Scudetto. Il successo di Monza, firmato dalla zuccata di, consente agli azzurri di agganciare momentaneamente la squadra di Simone Inzaghi in vetta alla classifica.Al termine della partita, il tecnico del Napoliè intervenuto a DAZN e ha rilasciato anche alcune importanti dichiarazioni sul proprio futuro.

- "Diciamo che avevamo studiato anche un piano gara dove all'inizio abbiamo cercato con il doppio play di impossessarci della partita. L'abbiamo fatto, ma al tempo stesso non riuscivamo a riempire tanto l'area. Abbiamo avuto qualche occasione ma dovevamo riempirla di più. Nel secondo tempo abbiamo cambiato con gli ingressi di Anguissa e Raspadori. Son partite che sulla carta sono facili, ma c'è una posta in palio talmente alta che c'è una pressione... Io la avverto nei confronti dei ragazzi. Tanti di loro un testa a testa è la prima volta che lo stanno vivendo. Un testa a testa inaspettato. Si potrà dire quello che si vuole, ma stare lì per me è inaspettato e straordinario, per tutto quello che stiamo facendo. Merito dei ragazzi, io sono contento che continuiamo a dare fastidio".

- "Io a Napoli mi sono integrato benissimo, ci vivo benissimo, sto benissimo, anche la mia famiglia si è integrata, si mangia benissimo. Dobbiamo vivere il presente, sapendo che da parte mia ci sono tutte queste situazioni favorevoli. Però la gente vuole vincere, la gente ha ambizione e quindi c'è grande apertura da parte mia sotto tutti i punti di vista, poi bisognerà vedere la realtà quale sarà. Dobbiamo andare avanti, però grande apertura: io a Napoli sto bene, è una piazza che mi dà emozione ed è molto importante. Io porto delle aspettative e le aspettative me le metto da solo. Chi prende Conte dice 'O arriva primo o arriva secondo', anche se l'anno prima arrivi decimo. Deve lottare per vincere lo Scudetto, non basta lottare per andare in Europa. Crescono le ambizioni e le aspettative.".

- "Neres nell'ultimo allenamento ha avvertito un piccolo problema al soleo. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto un po' di problemi al soleo, non so se sono i campi di Castel Volturno che andrebbero rifatti ma sono sempre quelli di prima. Ne prendiamo atto, stiamo zitti e continuiamo a lavorare. Magari rifacessimo anche i campi di Castel Volturno saremmo più contenti".