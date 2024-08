GETTY

La prima sulla panchina delinè andata come peggio non poteva. Antoniosi presenta ai microfoni di Sky dopo il 3-0 incassato in casa dell', ecco le sue parole.Il primo tempo c'è stata solo una squadra in campo, noi. Nel secondo tempo concediamo subito un tiro e nella seconda situazione subiamo gol. Da lì ci siamo sciolti come neve al sole.Prestazione, figlia di qualcosa. C'è da lavorare tanto, sotto tutti i punti di vista. Sono arrivato qui con grande voglia, io mi posso mettere a disposizione.

"Preoccupa vedere il secondo tempo e che alla prima difficoltà. Poie non è un problema di facile risoluzione. Penso di avere l'esperienza giusta per dire alcune cose. Anche quando dico le cose mi assumo le mie responsabilità perché non apro la bocca per dare fiato alle trombe"."Questa è unaIo vedo che Osimhen fin dal ritiro si è allenato a parte. Dovete chiedere al club, assolutamente non a me. L'ho subito detto,Ma al di là di un singolo giocatore bisogna sicuramente avere unHo trovato dei ragazzi che fanno fatica nella difficoltà e questa è una cosa grave perché non l'alleni in pochissimo tempo, devi avere tempo e pazienza. Devi cercare di farli crescere a livello di mentalità"

- In conferenza stampa, ha aggiunto: "C'è dae chiedere scusa però è inutile ripetere quello che ho detto ieri perché altrimenti non mi date rispetto e non ascoltate quello che dico.Sono venuto ad allenare questa piazza con entusiasmo perché questa piazza se lo merita. Oggi il mio cuore, spero che lo faccia anche quello di tanti calciatori".