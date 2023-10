Sono ore caldissime a, la panchina diè più in bilico che mai. Le parole di Aurelio De Laurentiis lasciano pochi dubbi: l'esonero è una possibilità concreta, tutto si deciderà nel giro delle prossime settimane. Per vedere se ci sarà una reazione sul campo, alla ripresa ci saranno Verona e Milan intervallati dall'Union Berlino in Champions League, ma non solo: molto dipende anche da cosa deciderà il primo candidato per sostituirlo,. Questa mattina vi abbiamo raccontato dell'libero dopo l'ultima esperienza al, ci sono stati dei contatti con il patron azzurro e ora si ragiona su quali siano i contorni per il ritorno in Italia del salentino.- In Italia Conte in realtà è già rientrato, a Torino per celebrare i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, per De Laurentiis è la prima scelta ma ci sono diversi nodi da risolvere. Certo la prima apertura è un segnale importante e conferma come la rosa del Napoli, già strutturata e non da rifondare, sia gradita al tecnico salentino. Dal punto di vista del contratto, il presidente azzurro è disposto a valutare uno sforzo importante per andare incontro alle richieste di Conte: una cifre importanti, simili a quelle che in estate erano state messe sul piatto per, quindi. Un impegno economico ingente, che potrebbe essere mitigato sfruttando ie non per i mesi finali di questo 2023. Da valutare anche il discorso relativo ai diritti d'immagine del tecnico e le clausole accessorie da inserire nel contratto, sulla scia di quanto osservato nel recente passato con- E anche con Rudi Garcia, perché anche nel contratto dell'allenatore francese è presente una clausola a tutela del club azzurro:. Una clausola che permetterebbe di mitigare lache scatterebbe inevitabilmente in caso di esonero. Conte a Torino con lo sguardo rivolto verso Napoli: sono giorni caldissimi per la panchina azzurra.