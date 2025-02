Napoli, Conte: "Consapevoli di fare bene, vi spiego la scelta di Billing"

Getty Images

Prima del match contro la squadra di Cesc Fabregas allo stadio Sinigaglia di Como, gara valida per la 26° giornata di Seria A, a intervenire a Dazn per gli azzurri è stato l'allenatore“Billing è per cercare di ampliare un po’ la possibilità di intervenire su giocatori che fino ad ora non hanno mai giocato. Ha raggiunto un’ottima condizione fisica e lo vedo pronto. Poi c’è il fattore diffida di Anguissa, ma vogliamo più che altro ampliare il parco giocatori che abbiamo. Siamo qui per fare una grande partita”.

RASPADORI E LUKAKU - “Io devo cercare di affrontare le situazioni che ci sono periodicamente. È inevitabile cercare soluzioni che diano possibilità ai calciatori di esaltarne le caratteristiche. È una formazione che sulla carta è la nostra formazione, dovuta anche all’emergenza che abbiamo, ma siamo consapevoli di poter fare bene”.