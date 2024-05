AFP via Getty Images

Napoli-Conte, doppia clausola per separarsi al primo anno: i dettagli

Il Mattino riporta i dettagli dell'accordo tra Antonio Conte e il Napoli: De Laurentiis ha accettato il maxi-ingaggio da 20 milioni lordi a stagione (accordo triennale), ma ha chiesto a Conte una clausola: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli vuole avere la possibilità di rescindere il contratto senza buonuscita. Conte ha accettato, ma ha preteso una clausola simile: al di là del piazzamento, vuole una exit-strategy che lo tenga libero alla fine del primo anno in terra partenopea. Per qualsiasi ragione, in sostanza, entro aprile, potrà chiedere al Napoli di essere liberato. Senza trattative, senza versare penali, senza perdere un euro, basterà una comunicazione.