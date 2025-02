Napoli, Conte frena per quel “problema” a cui De Laurentiis non ha risposto sul mercato

Getty Images

“Ma chi posso mettere?”. Ha reagito con queste parole e questo mix di incredulità e rassegnazione Antonio Conte quando Mazzocchi, durante il secondo tempo di Lazio-Napoli, ha chiesto il cambio perché sfinito da una gara più di lotta che di governo dei suoi. Conte si è girato verso il suo vice Stellini, verso la sua panchina, ha appurato ancor di più quanto fosse grave la situazione di emergenza che sta vivendo la sua squadra e ha buttato nella mischia Rafa Marin, ai suoi primi minuti in Serie A. Non è bastato per portare a casa la posta, a causa del diagonale di Dia che ha chiuso il match sul 2-2, il terzo pari di fila per la capolista, habitué ormai di gare nelle quali va avanti prima di farsi raggiungere. La classifica sorride ancora a Lukaku e compagni ma questa frenata delle ultime settimane rimette il pallino in mano ai rivali dell’Inter che, vincendo in casa della Juventus, opererebbero il sorpasso.

La fatica dell’esterno è sintomatica di quella che sta facendo una rosa intera che si sta riscoprendo sempre più corta e messa alle strette da infortuni e pezze che non sono state messe nel recente mercato di gennaio. Mazzocchi ha chiesto il cambio al 72esimo, Conte ha tergiversato per un po’ e poi, quando ne mancavano 5, ha fatto la sua mossa. È proprio la fascia mancina quella che più sta patendo: dal mancato sostituto di Kvara agli stop per Neres, Olivera e Spinazzola. Si doveva far di necessità virtù con Mazzocchi, l’ultimo highlander. Non è andata bene ma l’allenatore non aveva poi tante altre carte in mano da potersi giocare, come testimoniano i due soli cambi fatti nei novanta e passa minuti. Conte ha inserito Politano che pure ha impattato bene sul match, provocando il 2-1 provvisorio ma all’ex Roma e Inter ha poi dovuto chiedere il solito contributo più difensivo che offensivo, snaturandolo. La squadra ha perso Neres, Olivera e Spinazzola per infortuni, Kvaratskhelia per volontà del giocatore e ha sempre meno risorse da sfruttare in un testa a testa con l’Inter che si preannuncia lungo e dispendioso. Paradossale che possa sembrare ma il mister che aveva più opzioni nelle mani per cambiare la gara tra Conte e Baroni era proprio il secondo che, nonostante il ko di Castellanos, ha potuto pescare dalla sua panchina un giocatore come Dia che la gara alla fine l’ha decisa e altri come Noslin e Tchaouna, pericolosi a gara in corso. È questo il cruccio di Conte che non può usufruire nelle ultime settimane di soluzioni da giocarsi durante il corso del match per poterla cambiare ed è in questo senso che si spiegano le difficoltà degli azzurri a mettere in ghiaccio le partite che pure partono bene. Nei finali di gara il Napoli – per scelta o per necessità – si abbassa e spesso paga questo atteggiamento perdendo punti preziosi. Non è bastato insomma tornare al 3-5-2, il finale per il Napoli è stato ancora una volta amaro. Nel post partita Conte l’ha ammesso: “Quando mi ha chiesto il cambio Mazzocchi è stato un problema, l'unica cosa che potevo fare è stata mettere Rafa Marin a cui faccio i complimenti perché non era una partita facile nella quale entrare”, ha detto a DAZN.

D’altronde Conte ne ha fatto ormai un mantra. “Ricordate da dove arriva questa squadra, la qualità della rosa non è all’altezza delle rivali, non posso chiedere altro ai miei giocatori”. Queste le tre frasi che più ripete dall’inizio della stagione e il tempo sembra volergli dare ragione. Il mister leccese non fa che incensare il lavoro che è stato fatto in questi mesi alla guida del Napoli. Lo ha fatto anche nella conferenza stampa pre Lazio quando ha ribadito di volersi gustare una classifica d’élite “nonostante tante situazioni cui abbiamo dovuto sopperire. Abbiamo sempre cercare di trovare una soluzione alla difficoltà e superarla. Non possiamo far finta di non vedere alcune situazioni, sono tangibili, ci sono infortuni ed è inevitabile che quando colpiscono alcuni ruoli o zone devi trovare delle soluzioni”, ha detto. Poi è passato a un attacco silente. “Dobbiamo dire grazie ai ragazzi, noi se siamo lì dobbiamo dire grazie a loro, non a me, solo a loro e a nessun altro", in quello che potrebbe sembrare un messaggio velato alla società.

Al mercato aveva chiesto un jolly difensivo e un sostituto di Kvaratskhelia e ha ottenuto Hasa, Scuffet, Billing e Okafor, nessuno di questi gli sta dando un contributo con soprattutto l’ex Milan che si è presentato in condizioni non ottimali e che necessita ancora di tempo prima di essere buttato nella mischia. Una sessione invernale sul mercato che magari non ha ricordato quella del 2018 quando gli azzurri che erano in lotta per il titolo presero due carneadi come Machach e Milic ma che desta ancora qualche dubbio. Dopo i grandi esborsi estivi – non finanziati da alcune cessioni attese, come quella di Osimhen – a gennaio De Laurentiis ha stretto la cinghia, conscio com’era che questo Napoli, volente o nolente, un posto nella prossima Champions League lo aveva già in mano. Per un mercato più corposo ripassare in estate quando però il sogno del secondo Scudetto in tre anni potrebbe essere ormai sfumato.