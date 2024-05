AFP via Getty Images

Napoli, Conte ha tolto 5 giocatori dal mercato: erano in uscita

13 minuti fa



Il Napoli e Antonio Conte sono sempre più vicini. L'allenatore sta sciogliendo le sue ultime riserve e avrà anche l'ultima parola sul mercato, dove lavorerà a stretto contatto con il nuovo ds Manna.



Come riporta Radio Kiss Kiss, sono arrivate offerte agli azzurri per Caprile, Folorunsho, Gaetano, Zerbin e Cheddira ma per questi giocatori Conte ha posto il veto: sono blindati e incedibili. L'allenatore li vuole testare in ritiro e deciderne le sorti in itinere.