Antonio Conte è l'idea che più stuzzica Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcia in caso di esonero. L'ex-allenatore di Inter e Juve non direbbe no a priori all'idea di allenare una squadra come il Napoli già competitiva per la Serie A e per la Champions, ma resta da capire se ci saranno margini di intesa con il patron sulle vedute societarie presenti e future.