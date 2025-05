Al termine di Napoli-Genoa Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole dell'allenatore degli azzurri dopo il pareggio per 2-2 che ha fatto avvicinare l'Inter in classifica. I nerazzurri, ora, sono solo a un punto a due giornate dal termine.

LA PARTITA - "Hanno fatto due tiri in porta e due goal. Capitano queste partite, dove ti fanno 2 goal con 2 tiri in porta. Dovevamo vincere per quanto prodotto e fatto. Rimane amarezza. A me dà fastidio non vincere all'inizio del campionato, figuriamoci a tre dalla fine. Ma il calcio è questo. Ho poco da rimproverare. Tiri 22 volte, hai possesso palla, fai la partita ma la pareggi. Bisogna migliorare in queste situazioni".

AMAREZZA - "Inevitabilmente in questo momento c'è amarezza. Non meritavamo di perdere punti. Al tempo spesso bisogna sapere che ci siamo giocati il bonus che avevamo. Ora dobbiamo vincere le altre due, c'è poco da fare. Se vogliamo vincere il campionato facendo qualcosa veramente di incredibile. Abbiamo perso un altro pezzo, Lobotka, ma non ci siamo mai aggrappati alla sfortuna, poi se gli altri saranno più bravi faremo i complimentI.

TRAGUARDO - "Gli ultimi due step rappresentano un traguardo all'inizio non prevedibile. Tagliare il traguardo sarebbe incredibile. Lo merita anche questa gente che ci ha sempre seguito con passione. Stiamo comunque andando oltre. Quindi va sempre detto grazie a questi ragazzi. Oggi il dettaglio ha spostato il risultato, ecco lì dobbiamo mettere qualcosa di più".