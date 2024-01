Torino-Napoli, Conte in tribuna: la (nuova) chiamata di De Laurentiis per il post Mazzarri

Giovanni Annunziata

Il tema allenatore è probabilmente quello più discusso della stagione del Napoli. Si parte dal precampionato, quando dopo l'addio di Spalletti è arrivato Garcia. Poi il rapporto mai decollato e soprattutto i risultati, quelli deludenti, che lo hanno portato all'esonero quasi due mesi fa del francese. Con Mazzarri le cose non sono migliorate e De Laurentiis pensa al futuro, pensa già alla prossima stagione, nel frattempo che si cerca - tramite il mercato e i risultati - a risalire la classifica per rientrare in zona Champions.



C'È CONTE - Il primo nome per la panchina del Napoli è da tempo quello di Antonio Conte. Tentativi importanti ne sono stati fatti durante le ultime due soste per le nazionali, ma l'ex Tottenham non si è fatto convincere. Allenare in una piazza calda come quella di Napoli sicuramente rientra tra i suoi piani per il futuro, ma non a stagione in corso. Vuole partire con calma, a bocce ferme, dar vita a un progetto cercando di costruire con la società la squadra tramite il mercato. C'è però un "must-have" che porta il nome di Champions League, perché per rientrare in corsa vuole giocare la massima competizione. E il Napoli oggi è distante dalle prime quattro posizioni.



CONTATTI E CONCORRENZA - Oggi Antonio Conte è allo Stadio Olimpico Grande Torino, per assistere da vicino a Torino-Napoli. Sicuramente agevolato dal fatto di trovarsi ai piedi della Mole, ma è indubbio che sia a seguire il match degli azzurri contro i granata. Interessi per il futuro, è chiaro. Con il presidente De Laurentiis che in questi giorni è tornato alla carica con nuovi contatti. Conte prende tempo, vuole riflettere bene per quello che sarà il suo rientro dopo un anno sabbatico. Nel frattempo si guarda attorno perché in Italia ci sono Roma e Milan che fanno concorrenza al Napoli. I prossimi mesi saranno decisivi.