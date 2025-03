Getty Images

Napoli, Conte: "La vittoria dell'Inter non cambia niente. Dobbiamo pensare a noi"

Matteo Palmisano

57 minuti fa



A pochi minuti da Napoli-Fiorentina ha parlato Antonio Conte. Gli azzurri devono rispondere all'Inter, che ha vinto in casa con il Monza andando momentaneamente a +4, ma il tecnico, a Dazn, non ci pensa: "Il risulato può sembrare scontato, ma le partite vanno vinte sul campo. Si può giocare con la prima o con l'ultima, ma per noi non cambia niente. Guardiamo al nostro percorso e ricominciamo dalla partita con l'Inter".



Confermati Gilmour a centrocampo e Raspadori insieme a Lukaku: "Continuiamo a fare delle scelte. Un po' sono state forzate da alcune situazioni per via di alcuni infortuni. Dobbiamo fare di necessità virtù, abbiamo trovato soluzioni con Raspadori e Gilmour al meglio E' un calciatore che ha sempre fatto molto bene, senza una parola fuori posto. E' giusto dare un premio a questi ragazzi quando la meritano".