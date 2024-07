Napoli, Conte: "Molto soddisfatto, coi nazionali miglioreremo. No a difendere aspettando la morte sportiva"

La vittoria per, che chiude il ritiro di Dimaro, porta entusiasmo a quello che è un progetto rinnovato sotto la guida di. Il nuovo tecnico del Napoli, che nelle prime due amichevoli ha registrato 2 vittorie con 7 gol fatti e nessuno subito, ha parlato nel post partita ai microfoni di One Football, esprimendo soddisfazione per i primi giorni di lavoro e dicendo la sua sugli aspetti che andranno migliorati. Queste le sue dichiarazioni:"È stato un buon test. Veniamo da nove giorni di lavoro duro dal punto di vista fisico e tattico. Ho visto tantissime cose molto buone, pressione buona e linea altissima. Dobbiamo essere più bravi a gestire comandando il gioco".

"Dopo nove giorni di ritiro, c'è da essere soddisfatti per il gioco espresso e poi vincere aiuta a vincere. Ripeto, nella fase di possesso dobbiamo essere più bravi, ma sono molto soddisfatto per l’aggressività e per la linea alta. C’è da lavorare e migliorare, aspettiamo l’arrivo dei nazionali e sicuramente miglioreremo"."Il ritiro è stato in crescendo, siamo partiti lentamente, ma poi il gruppo si è adattato. Più avanti andremo, più i ragazzi capiranno tutto. Dobbiamo portare una grande intensità durante le partite, non voglio una squadra che difende e aspetta la morte sportiva".