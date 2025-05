Getty Images

Napoli, Conte perde Lobotka: entra Gilmour

Pietro Siviero

40 minuti fa



Al minuto 54 di Lecce-Napoli, sul punteggio di 1-0 per i partenopei grazie alla rete di Raspadori su calcio di punizione, Antonio Conte è stato costretto a sostituire il play della sua formazione, ovvero Stanislav Lobotka, per un fastidio alla caviglia.



Il centrocampista slovacco, che aveva già accusato un fastidio nel finale del primo tempo, ha provato a resistere in apertura di seconda frazione salvo poi dover alzare bandiera bianca e lasciare il posto a Billy Gilmour. Infatti durante il lungo recupero concesso da Massa nel primo tempo (a causa della sospensione di 6 minuti a inizio gara per il lancio di petardi da parte dei tifosi del Lecce), l'ex Celta Vigo era rimasto a terra dolorante, dopo un contrasto con Karlsson in cui gli era rimasta la caviglia bloccata. Al minuto 53 Lobotka ha accusato nuovamente dolore e ha chiesto immediatamente il cambio.