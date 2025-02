Napoli, Conte vede la luce: Olivera e Spinazzola verso il ritorno, la gestione tra Como ed Inter

E che l'emergenza infortuni sia in via di risoluzione. Dopo aver incassato a Roma, contro la Lazio, la beffa di un pareggio di nuovo nei minuti finali ed in rimonta (che non ha tuttavia intaccato il primato in classifica),per la corsia sinistra.Secondo quanto riporta Sky Sport,match delle 12.30 di domenica 23 febbraio, ma soprattutto in prospettiva dell'attesissimo scontro Scudetto con l'Inter, al “Maradona” del weekend dell'1-2 marzo.per il prossimo turno di Serie A ma, considerando la lunga indisponibilità di David Neres e la necessità di riavere calciatori che possano dare un contributo concreto, verrà adottata ogni prudenza.Secondo le ultime indiscrezioni,, quando fu costretto a fermarsi per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio. Il nazionale uruguaiano ha disputato 20 partite in campionato da agosto ad oggi., storicamente soggetto in carriera a ripetuti guai fisici, soprattutto di natura muscolare che, dopo il match con gol contro la Roma del 2 febbraio, ha accusato un risentimento muscolare che gli ha fatto saltare le ultime due con Udinese e Lazio. Due innesti significativi in un momento di grande penuria, nel quale l'unica soluzione sulla corsia sinistra per Conte era rappresentata da Pasquale Mazzocchi.